У 2018 році "Укрзалізниця" запустить нові рейси до Європи – Омелян

Наступного року «Укрзалізниця» продовжить курс на розширення сполучення з країнами ЄС і відкриватиме додаткові рейси до міст Європи. Зокрема, до кінця року планується відкрити ще два нових маршрути до Польщі та Молдови – «Одеса – Пшемишль» та «Одеса – Кишинів».

Про це заявив Міністр інфраструктури України Володимир Омелян під час щорічної підсумкової прес-конференції, яка відбулася 15 грудня 2017 року.

За словами міністра, цьогоріч було запущено нові маршрути до Холма та Відня, і нині Україна має пряме залізничне сполучення із 7 країнами ЄС – Польщею, Чехією, Словаччиною, Угорщиною, Австрією, Румунією, а влітку – з Болгарією.

«Також у 2018 році ми завершуємо найбільший інфраструктурний проект за часів незалежної України – будівництво Бескидського тунелю. Ми розпочинаємо те, що ніколи не робили, і про що нам казали, що нам це не вдасться. Але я впевнений, що нам вдасться зробити другу за величиною залізницю в Європі найкращою у світі», – заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян, і наголосив, що «Укрзалізниця» постійно розвиває та удосконалює маршрути пасажирських поїздів.

Своєю чергою в.о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов зазначив, що суттєво зріс обсяг пасажирських перевезень у міжнародному та внутрішньому сполученні порівняно з 2016 роком.

«За 10 місяців 2017 року в 4,4 рази збільшили кількість пасажирських перевезень у міжнародному сполученні – до 181 тисяч пасажирів. А також перевезли 84,4 млн пасажирів у внутрішньому далекому сполученні, що на 4,8 млн пасажирів більше, ніж за відповідний період минулого року», – сказав під час свого виступу Євген Кравцов та повідомив, що 10 грудня цього року для українських пасажирів було запущено 11 нових маршрутів, що об’єднали всю країну.

За словами керівника «Укрзалізниці», у 2018 році найбільший перевізник запропонує пасажирам нові сервіси та новий розподіл поїздів на три категорії: комфорт, стандарт та економ.