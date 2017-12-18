До Києва через снігопад обмежили в'їзд фур та вантажівок
07:52, 18 грудня 2017Транспорт/Звя'зок
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Сьогодні в Києві прогнозують сильний сніг, хуртовину, пориви вітру до 20 м/с і ожеледицю на дорогах.
Обмеження почали діяти з 6 годин ранку понеділка / фото УНІАН
Столична влада прийняла рішення про обмеження в'їзду великогабаритного транспорту в Київ через очікуваний снігопад. Про це повідомляє прес-служба КМДА.
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Обмеження почали діяти з 6 годин ранку понеділка.
"Це дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах та забезпечити рух снігоприбиральної техніки. Просимо водіїв врахувати цю інформацію при формуванні маршрутів через Київ", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Києві прогнозують сильний сніг, хуртовину, пориви вітру до 20 м/с і ожеледицю на дорогах.
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