До Києва через снігопад обмежили в'їзд фур та вантажівок

Столична влада прийняла рішення про обмеження в'їзду великогабаритного транспорту в Київ через очікуваний снігопад. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

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Обмеження почали діяти з 6 годин ранку понеділка.

"Це дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах та забезпечити рух снігоприбиральної техніки. Просимо водіїв врахувати цю інформацію при формуванні маршрутів через Київ", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Києві прогнозують сильний сніг, хуртовину, пориви вітру до 20 м/с і ожеледицю на дорогах.