В Одеській області через негоду обмежено рух для вантажівок.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної державної адміністрації, з півночі 18 грудня рух транспорту обмежено на автодорогах загального користування міжнародного значення регіону.

«Рішення ухвалене для великовагових і великогабаритних транспортних засобів», - уточнили в ОДА.

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Зокрема, рух обмежено на трасах Київ-Одеса, Кропивницький-Платонове (на Кишинів), Одеса-Мелітополь-Новоазовськ (на Таганрог), Одеса-Рені (на Бухарест), Одеса-Кучурган (на Кишинів), Одеса-Чорноморськ і Одеса -Южний.

Це пов'язано з ускладненням погодних умов на території області: місцями сильні опади, налипання мокрого снігу, хуртовини, пориви вітру до 15-20 м/с.

Як повідомляв УНІАН, у Києві через снігопад обмежили в'їзд фур та вантажівок.