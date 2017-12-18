Київ стоїть у величезних заторах через снігопад

У Києві в понеділок через складні погодні умови утворилися затори. Станом на 09:30 рівень заторів у столиці досяг 7 балів. Про це свідчать дані Google Maps.

Найскладніша ситуація на під'їздах до Києва. З боку Житомирської траси, заїзду в столицю з Вишневого, Софіївської Борщагівки і Василькова зараз низька швидкість руху.

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До центру Києва повільно рухаються автомобілі по проспекту Перемоги, від станції метро "Теремки" проспектом Грушкова і з вулиці Вишгородській.

Повільно рухається автотранспорт столичними мостами. Насамперед це пов'язано з дорожніми роботами у районах Південного мосту, мосту Патона. Найгірша ситуація поблизу Московського мосту зі сторони проспекту Шухевича, де швидкість не перевищує 5 км/год. Крім того, із-за аварії повільний рух поблизу станції метро Чернігівська.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні до Києва через снігопад обмежили в'їзд фур та вантажівок.