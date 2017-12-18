Скільки коштує заправити авто: ціни на заправках напередодні свят знову зросли

Ціни на бензин і дизельне пальне за період 15-18 грудня у великих мережах АЗС під брендами ОККО і WOG виросли на 50 коп. за літр.

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Про це кореспонденту УНІАН повідомив аналітик консалтингової компанії UPECO, яка спеціалізується на ринках енергоносіїв, Олександр Сіренко.

За його інформацією, на сьогодні вартість пального на заправках ОККО і WOG становить 29,49 грн за літр для бензину А-92, 30,49 грн за літр - для А-95, 31,49 грн за літр - для А-95 «Преміум» і 27,99 грн за літр - на дизельне пальне.

«Вартість преміального дизельного пального на цих заправках зросла на 1,50 грн за літр, до 29,99 грн за літр», - додав експерт.

Згідно з даними UPECO, також дизпальне подорожчало в мережі SOCAR - до 27,99 грн за літр і 29,99 грн за літр (пальне «Преміум»). На 10 коп. за літр зросли ціни в деяких регіональних гравців ринку - на АЗС ZOG («ЗапоріжОйлГруп») і «Катрал-Південь».

Як повідомляв УНІАН, за чотири місяці (з серпня по листопад включно) середні ціни на пальне зросли на 2,8-3,3 грн за літр. За словами Сіренка, це було зумовлене збільшенням вартості нафтопродуктів на європейському ринку, за ціновими індикаторами якого працює український ринок.

Раніше експерт заявляв, що для стримування зростання цін уряду України слід переглянути податкову політику, а саме - знизити ставки акцизів на нафтопродукти. Також Сіренко вважає, що доцільно було б повернутися до практики плаваючої ставки акцизу, значення якої корелюватиме зі змінами світових цін на нафту.