Аеропорт "Жуляни" через негоду переніс частину рейсів до "Борисполя" (фото)

12:48, 18 грудня 2017
Транспорт/Звя'зок
265

Зранку Київ та околиці накрило хуртовинами. На дорогах утворилися затори. В аеропорту пасажирів просять приїжджати на реєстрацію завчасно. 

Столичний аеропорт "Київ", що у Жулянах, переносить частину рейсів до Борисполя, про що керівництво повідомило на сторінці у Facebook.

"Шановні пасажири, у зв'язку зі складними метеорологічними умовами прохання приїжджати на реєстрацію завчасно. Також стежте за статусом ваших рейсів за допомогою онлайн табло, що в аеропорту. Частину рейсів перенесено до аеропорту Бориспіль, можливі скасування," - йдеться у зверненні.

Читайте такожУ Києві сьогодні пройде сніг, температура до -1°

Нагадаємо, зранку столицю та околиці накрило хуртовинами. На дорогах утворилися затори. Великогабаритний транспорт не пускають до міста. А тим часом на столичні автошляхи виїхало 450 одиниць спецтехніки, що бореться з негодою.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Негода в Україні
Теги: #негода в Україні#негода у Києві#шторм в Україні#хуртовина в Києві