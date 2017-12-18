Аеропорт "Жуляни" через негоду переніс частину рейсів до "Борисполя" (фото)

Столичний аеропорт "Київ", що у Жулянах, переносить частину рейсів до Борисполя, про що керівництво повідомило на сторінці у Facebook.

"Шановні пасажири, у зв'язку зі складними метеорологічними умовами прохання приїжджати на реєстрацію завчасно. Також стежте за статусом ваших рейсів за допомогою онлайн табло, що в аеропорту. Частину рейсів перенесено до аеропорту Бориспіль, можливі скасування," - йдеться у зверненні.

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Нагадаємо, зранку столицю та околиці накрило хуртовинами. На дорогах утворилися затори. Великогабаритний транспорт не пускають до міста. А тим часом на столичні автошляхи виїхало 450 одиниць спецтехніки, що бореться з негодою.