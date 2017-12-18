Київ паралізував потужний снігопад: місто скували 9-бальні затори, сталася велика кількість ДТП (фото, відео)

У понеділок, 18 грудня, столицю накрив рекордний снігопад. На вулицях міста працює понад 450 одиниць снігоприбиральної техніки для подолання наслідків негоди, повідомили у прес-службі КМДА.

У Києві унаслідок сильного снігопаду сталася велика кількість ДТП. Так, подвійна аварія зафіксована на площі Перемоги, там же утворився великий затор, передає dtp.kiev.ua.

Також на вулиці Новокостянтинівській, у напрямку Петрівки, зіткнулися легковий автомобіль Toyota і вантажівка, через що утворився затор.

Крім того, утворився величезний затор на Бориспільському шосе в напрямку Києва. Вільна тільки одна смуга для проїзду.

З житомирського напрямку в'їзди до Києва паралізовані величезними заторами, передає "Страна".

У КМДА просять у водіїв на період снігопаду скористатися громадським транспортом, щоб не створювати заторів й дозволити снігоприбиральній техніці безперешкодно курсувати містом.

У роботі задіяні майже 4 тисячі працівників ЖЕУ, а також працівники дорожньо-експлуатаційних підприємств, які прибирають на зупинках громадського транспорту.

Незважаючи на обмеження в'їзду вантажного транспорту, Київ таки паралізували затори. Для ліквідації негоди на дорогах працюють тисячі людей. Синоптики прогнозують негоду на всій території центральної України.

Як свідчать дані Google, затори у столиці майже сягнули максимальної відмітки, трохи краща ситуація на Лівому березі.