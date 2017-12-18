В австрійській компанії розповіли, як прискорили будівництво метро у Дніпрі

У Дніпрі триває активна фаза будівництва метрополітену. Завдяки австрійської технології роботи щодня просуваються до 1,5 м в кожному з напрямків руху трьох станцій. 18 грудня чергові вибухові роботи провели в тунелях станцій «Вокзальна» — «Театральна» і «Театральна» — «Центральна», повідомляє Інформатор.

Всього за три роки виконання робіт використають більше тонни вибухівки. Компанія-підрядник Limak розробляє спеціальний сайт, на якому всі бажаючі зможуть стежити за ходом будівництва метрополітену.

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Перевага нового методу, з яким зараз зводять всі станції метро і підземні тунелі в країнах Європи, полягає в тому, що після підривних робіт на ділянці встановлюють тимчасові кріплення, які покривають спеціальним розчином. Далі техніка під тиском укладає на арматуру бетон. Після будівництва монолітні тунелі витримають близько сотні років експлуатації. У той же час самі будівельні роботи можна закінчити в півтора рази швидше, ніж по інших методиках.

Технології також враховують особливості дніпровського грунту, коли підземну проходку доводиться робити в цілісному граніті. В Україні новий австрійський метод використовують вдруге після будівництва Бескидського залізничного тунелю на заході країни.

«Ми інтегрували радянський проект будівництва в наш проект, заснований на новоавстрійському методі. Ми завезли в тунель сучасне обладнання. У стовбурах є сучасна система вентиляції. В цілому ця технологія є найшвидшим методом серед використовують у країнах Європи», — повідомив представник компанії Limak Мустафа Толга Ергін.

Активна фаза добудови підземки почалася в квітні 2017 року. На майданчиках ввели в експлуатацію швидкобудуюємі споруди для розміщення проектних і конструкторських робіт підрядника. Їх привезли з Туреччини. У червні в тунельній проходці метро провели 3 експериментальних вибуху.

Фахівці також проводять буріння свердловин по всій трасі будівництва метрополітену. Зараз добудова дніпровської підземки залишається одним з найбільших інфраструктурних проектів в країні, який реалізується за гроші західних банків.

В рамках проекту, укладеного з турецькою фірмою-підрядником Limak, в дніпровському метрополітені побудують 3 нові станції в центральній частині міста — «Центральна», «Театральна» і «Музейна». Після завершення робіт довжина метро збільшиться з 7 до 11,1 км. Закінчити всі роботи планують наприкінці 2021 року.

Як повідомляв УНІАН, київське метро нещодавно продало два старих вагона за півмільйона гривень кожен.