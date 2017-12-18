Сніговий колапс: Київ скували 10-бальні затори (карта)

18 грудня Київ завмер у заторах через негоду. Про це свідчать дані Google Maps.

У місті виник транспортний колапс, незважаючи на те, що комунальники безперервно розчищають дороги. Наразі затори в столиці досягли 10 балів.

Читайте такожКиїв паралізував потужний снігопад: місто скували 9-бальні затори, сталася велика кількість ДТП (фото, відео)

Найскладніша ситуація спостерігається в центральній частині Києва, тут -масштабні затори. Тягучка спостерігається на головних мостах столиці -Південному, Дарницькому і Московському. Також через погану видимість зафіксовано багато аварій.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня, вночі у Києві очікується сильний сніг, пориви вітру 15-18 м/с, хуртовина, на дорогах - ожеледиця.