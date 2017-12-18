Боротьба зі снігопадом: на головні дороги Житомирщини вивели понад 60 одиниць техніки (фото)

На дорогах Житомирщини державного та місцевого значення у зв’язку з погіршенням погодних умов працює 62 одиниці техніки.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації з посиланням на дані управління промисловості, розвитку інфраструктури та туризму ОДА.

Як зазначається у повідомленні, наразі на на автошляхах області в оперативному режимі працює 62 одиниці техніки та 78 осіб. З них на дорогах державного значення – 42 механізми та 56 осіб.

Зокрема, на автодорозі М-06 "Київ-Чоп" працює 13 одиниць техніки та 17 осіб, на М-07 "Київ-Ковель" – 6 одиниць техніки та 8 осіб.