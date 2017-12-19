У Києві 271 одиниця спецтехніки розчищає вулиці від снігу, Кличко знову закликає не сідати за кермо

Вся комунальна техніка у Києві наразі розчищає вулиці від снігу, але, зважаючи на те, що за останню добу випало майже півмісячної норми опадів і сніг не припиняється, ситуація непроста.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко під час перевірки роботи комунальників із прибирання снігу, повідомляє прес-служба КМДА.

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«Зараз ми на вулиці Теліги бачимо, що кілька вантажівок не змогли подолати підйом. Чекаємо спецтехніку для того, щоб витягнути їх. Хочу наголосити, що міська влада заборонила в’їзд великовантажної техніки в місто. І звертаємося до правоохоронців уважно контролювати в’їзди у столицю і не пускати вантажівки, щоб не було колапсу і заблокованого руху на вулицях», – зазначив Віталій Кличко.

Мер назвав ситуацію надзвичайною і запевнив, що до середи, коли снігопад, за прогнозами, має вщухнути, вся комунальна техніка працюватиме на вулицях цілодобово.

Керівник «Київавтодору» Олександр Густєлєв повідомив, що цієї ночі в місті працює 271 одиниця спецтехніки і формуються великі колони у 5-8 одиниць техніки, які прибирають сніг.

«Також до них додатково долучається важка техніка – грейдери, які працюватимуть на столичних дорогах. І техніка не зупинятиметься. Тільки для заправки і щоб поповнити запас солі», – наголосив Олександр Густєлєв.

Мер столиці зазначив, що всі комунальні служби працюють у режимі надзвичайної ситуації та в екстрених випадках кияни повинні звертатися у службу 1551 або в поліцію.

«Всі служби працюють цілодобово. І наше завдання зараз – зробити все, щоб зранку місто не зупинилося», – сказав Віталій Кличко.

Також мер ще раз звернувся до столичних водіїв, аби зранку вони залишили автівки вдома та скористалися громадським транспортом.