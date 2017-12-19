У Києві через снігопад громадський транспорт не курсуватиме за розкладом
09:07, 19 грудня 2017Транспорт/Звя'зок
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У Києві у вівторок очікується дуже сильний сніг, пориви вітру 15-18 м / с, хуртовина, на дорогах ожеледиця.
Громадський транспорт не буде дотримуватися графіка руху / Фото УНІАН
У зв'язку з погіршенням погодних умов наземний громадський транспорт у Києві курсуватиме без дотримання розкладу руху. Про це повідомляє «Київпастранс», передає прес-служба КМДА.
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"З початку руху транспорту 19 грудня для автобусів, тролейбусів, трамваїв введено оперативне положення №3 - курсування без дотримання розкладу у зв'язку з погіршенням погодних умов та ускладненим рухом", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у столиці триває погіршення погодних умов. Вранці 19 грудня очікується дуже сильний сніг, пориви вітру 15-18 м / с, хуртовина, на дорогах ожеледиця.
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