Під Києвом стоять кілометрові черги з вантажівок: в'їзди до столиці заблоковані (фото)

На в'їздах до Києва з боку Борисполя та Бучі (на Варшавке") стоять кілометрові черги вантажівок у два ряди - їх не пускають до столиці, щоб не створювали на міських вулицях ще більші затори. проїзд відкрито тільки по одній смузі, тому на в'їздах - багатогодинні пробки. Про це повідомляє ТСН.uа.

"Відповідно до протоколу Київської міської державної адміністрації, 19 грудня обмежено рух великогабаритних транспортних засобів на в'їздах у столицю до 13:00", - повідомляє патрульна поліція України.

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"Виїзди з Києва на М06 та М05 істотно ускладнені, місцями заблоковано фурами. Просимо утриматися на кілька годин від поїздок у цих напрямках. Задіяні відповідні служби для відновлення руху. На інших трасах проїзд забезпечений", - написав у Facebook міністр інфраструктури Володимир Омелян.

У ці хвилини на трасі Одеса-Київ від Жашкова до столиці у снігових заметах застрягли до 100 фур, мінімум два пасажирських автобуси. Хуртовина там триває. В той же час рух по трасі досить інтенсивний. Як кажуть свідки, вночі і напередодні працювала снігоприбиральна техніка. Станом на ранок вівторка на ділянці 100-130 км від Києва техніки не помічено, крім однієї пожежної машини. Водії допомагають один одному витягати автомобілі, коли це можливо.

Як повідомляв УНІАН, у Києві через снігопад громадський транспорт не курсуватиме за розкладом.