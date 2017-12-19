У 2017 році на Дніпропетровщині реалізовано більше 200 інфраструктурних проектів - Резніченко

Цього року на Дніпропетровщині було реконструйовано і зведено з нуля більше 200 інфраструктурних об’єктів. У 2018 році масштабне будівництво продовжиться, у бюджеті на розвиток області виділено в 1,5 разів більше коштів, повідомляє прес-служба Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Дніпро ОДА оприлюднила річний звіт за 2017 рік. Коментуючи проведену роботу, голова облдержадміністрації Валентин Резніченко зазначив, що 2017й став для Дніпропетровщини роком масштабних соціальних проектів.

«В області капітально відремонтували понад 160 доріг, реконструювали 13 дитсадків, розпочали з нуля будівництво ще 4. Оновили понад 10 медзакладів, реалізували понад 20 екопроектів, облаштували близько 30 альтернативних котельних. Загалом на розвиток області витратили 1,5 млдр грн. Це стало можливим завдяки децентралізації – реформі, ініційованій Президентом України Петром Порошенком», - доповів голова Дніпро ОДА.

Серед пріоритетних напрямків роботи цього року був капітальний ремонт автошляхів. Відремонтовано 160 комунальних доріг, які не бачили нового асфальту десятиліттями.

Також в пріоритеті діти: завдяки капітальному ремонту і будівництву нових дитячих закладів у садочках області створено 1,5 тис додаткових місць. Школярі отримали 20 сучасних шкіл, а опорна Петриківська школа визнанакращою інклюзивною школою країни.

Протягом року відремонтовані понад 10 медичних закладів, серед яких педіатрія обласної лікарні ім. Руднєва. Оновлення і модернізація лікарень також передбачає нове обладнання – цього року передано близько півсотні ангіографів, томографів, апаратів штучного дихання тощо.

Особливу увагу в області приділяють підвищенню енергоефективності: вже 30 котелень на альтернативному паливі забезпечують теплом дитячи садки, школи, медичні заклади і житлові будинки.

Також 2017 рік на Дніпропетровщині став рекордним по втіленню екологічних ініціатив. Реалізовано понад 20 проектів з розчищення і відновлення екосистеми річок, ліквідації подтоплень.

В Дніпро ОДА також продовжили традиційну патріотичну роботу. У центрі міста з’явилась Алея пам’яті, присвячена загиблим героям. З успіхом пройшов другий всеукраїнський фестиваль «Пісні, народжені в АТО». При обласній адміністрації працюють безкоштовні освітні та реабілітаційні курси для бійців АТО і членів їх сімей.

«Ми чимало зробили в 2017 році, і маємо великі плани на наступний рік. Хочу запевнити, що відновлення Дніпропетровщини триватиме. Ми одні з перших областей в країні ухвалили бюджет-2018, і в ньому закладено у 1,5 рази більше коштів на розвиток регіону. 2,2 млрд грн будуть витрачені на школи, дороги, лікарні, екологію і підвищення якості життя мешканців області», - запевнив Валентин Резніченко.