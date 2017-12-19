В Україні через негоду затримуються 30 пасажирських поїздів

У зв'язку з негодою затримуються 30 пасажирських поїздів на 25 хвилин, а потяги Київ - Івано-Франківськ та Хмельницький - Москва затримуються більш ніж на годину. Про це повідомила прес-служба держкомпанії "Укрзалізниця".

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"Станом на 5:00 19 грудня через негоду затримуються 30 пасажирських поїздів. Середній час затримки - до 25 хвилин. Лише два потяги, Київ - Івано-Франківськ та Хмельницький - Москва, затримуються більш ніж на годину", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що "Укрзалізниця" активізувала свої зусилля, щоб рух поїздів не припинилося і, незважаючи на значні опади, всі потяги курсують.

"Укрзалізниця" повністю контролює ситуацію з рухом пасажирських та вантажних поїздів. Робота по очищенню шляхів, перегонів, стрілочних переводів триває цілодобово - вночі працювало 1492 залізничника. Також на Львівській залізниці вночі працювала одна снігоочисна колійна машина. Загалом від снігу було очищено 3049 стрілочних переводів і 255 пасажирських платформ", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі нагадали, що майже 2400 пасажирських вагонів з 2900 обладнані електроопаленням, інші опалюються вугіллям.