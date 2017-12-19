На зимові свята призначили 36 додаткових потягів (список)

Публічна акціонерна компанія "Укрзалізниця" для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом в період новорічних та різдвяних свят призначила 36 додаткових потягів, повідомила прес-служба компанії.

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Зокрема, в період з 22 грудня 2017 року по 12 січня 2018 року курсуватимуть такі додаткові потяги:

№ 191/192 Київ - Львів відправлятиметься 23, 25, 28, 29, 30, 31 грудня та 2, 5, 6, 8, 9 січня, у зворотному напрямку - 23, 25, 28, 29, 30 грудня, 1, 2, 5, 7, 8, 9 січня;

№ 243/244 Київ - Львів відправлятиметься 30 грудня до 8 січня, у зворотному напрямку - 30 грудня до 8 січня;

№ 197/198 Київ - Ковель буде відправлятися 23, 25, 29, 31 грудня, 5, 6, 9 січня, у зворотному напрямку - 23, 25, 29 грудня, 1, 5, 7, 9 січня;

№ 207/208 Київ - Ужгород буде відправлятися 22 грудня -13 січня щоденно, крім 31 грудня, у зворотному напрямку - 23 грудня - 14 січня щоденно, крім 31 грудня;

№ 239/240 Київ-Ужгород буде відправлятися 22, 24, 27, 29 грудня, 1, 3, 5, 7, 9 січня, у зворотному напрямку - 23, 25, 28, 30 грудня, 2, 4, 6, 8, 10 січня;

№ 217/218 Київ - Івано-Франківськ – Рахів буде відправлятися 22, 24, 27, 29 грудня, 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13 січня, у зворотному напрямку - 23, 25, 28, 30 грудня, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 січня;

№ 249/250 Київ - Івано Франківськ - Чернівці буде відправлятися 28, 30 грудня, 2, 3, 4, 5, 8, 10 січня, у зворотному напрямку - 29 грудня, 3, 9 січня;

№ 159/160 Київ – Хмельницький буде відправлятися 29 грудня, 9 січня, у зворотному напрямку - 29 грудня, 9 січня;

№ 177/178 Київ – Хмельницький буде відправлятися 23, 25, 30, 31 грудня, 8 січня, у зворотному напрямку - 23, 25, 30, 31 грудня та 8 січня;

№ 152/151 Київ - Житомир відправлятиметься 23, 30 грудня, 2, 8 січня, у зворотному напрямку - 23, 30 грудня, 2, 8 січня;

№ 205/206 Київ-Миколаїв відправлятиметься 30, 31 грудня, 8 січня, у зворотному напрямку - 30 грудня, 1, 8 січня;

№ 212/211 Київ - Черкаси відправлятиметься 26 грудня, 6 січня, у зворотному напрямку - 24 грудня, 4 січня;

№ 223/224 Київ - Одеса відправлятиметься 30, 31 грудня, 8 січня, у зворотному напрямку - 30 грудня, 1, 8 січня;

№ 179/180 Київ - Дніпро буде відправлятися 23, 25, 28, 29, 30, 31 грудня, 2, 8, 9 січня, у зворотному напрямку - 23, 25, 28, 29, 30 грудня, 1, 2, 8, 9 січня;

№ 201 Дніпро - Київ відправлятиметься 28 грудня, 2 і 8 січня;

№ 204/203 Київ - Новоолексіївка буде відправлятися 28,30 грудня, у зворотному напрямку - 29 грудня;

№ 164/163 Київ-Харків відправлятиметься 30 грудня, 8 січня, у зворотному напрямку - 30 грудня, 8 січня;

№ 796/795 Київ - Суми буде відправлятися 23, 25, 30 грудня, 8 січня, у зворотному напрямку - 23, 25, 30 грудня та 8 січня;

№ 258/257 Одеса - Львів відправлятиметься 22 грудня - 10 січня щоденно, крім 31 грудня, 6 січня, у зворотному напрямку - 23 грудня - 11 січня щоденно, крім 1, 7 січня;

№ 270/269 Одеса - Харків відправлятиметься 22, 27, 29 грудня, 1, 5, 7, 9 січня, у зворотному напрямку - 23, 28, 30 грудня, 2, 6, 8, 10 січня;

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№ 206 Новоолексіївка - Дніпро буде відправлятися 31 грудня;

№ 232/286 Запоріжжя - Львів відправлятиметься 23, 25, 27, 29 грудня, 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня, у зворотному напрямку - 24, 26, 28, 30 грудня, 2, 4, 6, 8, 10, 12 січня;

№ 231 Дніпро - Івано-Франківськ буде відправлятися 26 грудня, 1, 8 січня;

№ 233/234 Кривий Ріг - Івано-Франківськ буде відправлятися 24, 27, 30 грудня, 2, 5, 8, 11 січня, у зворотному напрямку - 25, 28, 31 грудня, 3, 6, 9, 12 січня;

№ 226 Чернівці - Івано-Франківськ – Дніпро буде відправлятися 31 грудня, 5, 6, 11 січня;

№ 235/236 Харків - Ужгород буде відправлятися 22, 27, 30 грудня, 4, 7 січня, у зворотному напрямку - 23, 28 грудня, 1, 5 та 8 січня;

№ 185/186 Львів - Ужгород буде відправлятися 30 грудня, 8 січня, у зворотному напрямку - 30 грудня, 8 січня;

№ 193/194 Івано-Франківськ - Львів відправлятиметься 30 грудня, 8 січня, у зворотному напрямку - 30 грудня до 8 січня;

№ 276/275 Львів - Дніпро буде відправлятися 23 грудня - 11 січня щоденно, крім 31 грудня, у зворотному напрямку - 22 грудня - 11 січня щоденно, крім 31 грудня;

№ 63/64 Дніпро - Одеса відправлятиметься 24, 26, 28, 30 грудня, 2, 4, 6, 8, 10 січня, у зворотному напрямку - 25, 27, 29, 31 грудня, 3, 5, 7, 9, 11 січня;

№ 92/91 Костянтинівка - Одеса відправлятиметься 23, 25, 27, 29 грудня, 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня, у зворотному напрямку - 24, 26, 28, 30 грудня, 2, 4, 6, 8, 10, 12 січня;

№ 95/96 Черкаси - Львів відправлятиметься 29 грудня, у зворотному напрямку - 30 грудня;

№ 136/135 Чернівці - Білгород-Дністровський буде відправлятися 22, 24, 26, 28, 30 грудня, 2, 4, 6, 8, 10 січня, у зворотному напрямку - 23, 25, 27, 29, 31 грудня, 3, 5, 7 9, 11 січня;

№ 787/788 Харків - Костянтинівка буде відправлятися 25, 30 грудня, 1, 8 січня, у зворотному напрямку - 26, 31 грудня, 2, 9 січня;

№ 736/735 Київ-Запоріжжя буде відправлятися 30 грудня, 2 січня, у зворотному напрямку - 30 грудня, 2 січня;

№ 747/748 Київ - Тернопіль буде відправлятися 25 грудня, 1 січня, у зворотному напрямку - 26 грудня, 2 січня.

У повідомленні наголошується, що продаж квитків на ці поїзди відкрито на офіційному онлайн-сервісі "Укрзалізниці" з продажу і бронювання квитків booking.uz.gov.ua, а також в залізничних касах.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" тимчасово призупинила послугу повернення квитків через інтернет для недопущення створення штучного дефіциту і подальших спекуляцій проїзними документами на потяги.