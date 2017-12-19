Влада Житомира на період снігопаду обмежила в’їзд великогабаритного транспорту в місто

Влада Житомира обмежила в’їзд великогабаритного транспорту в місто на період снігопаду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської міськради, такі заходи запроваджено сьогодні тимчасово на період негоди.

«Водночас рух на всіх мостах Житомира проходить у штатному режимі», - сказано у повідомленні.

Читайте такожПриміські та міські маршрути Житомира планують об’єднати – ОДА

Також за інформацією Служби автодоріг у Житомирській області, для уникнення заторів сьогодні з 9 години ранку тимчасово обмежено рух для вантажного та великогабаритного транспорту по автодорозі «Київ-Чоп» в межах Житомирщини.

«Місця відстою транспортних засобів на період введення обмежень вказані на веб-сайтах «Укравтодору», Служби автомобільних доріг у Житомирській області, ЗМІ та інформаційних щитах. Про зняття введених обмежень буде повідомлено додатково», - додали у Службі автодоріг області.