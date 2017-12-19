Сильний снігопад: у столичних аеропортах скасували частину рейсів (відео)

Через сильний снігопад у столичних аеропортах скасовано частину рейсів, повідомляє ТСН.ua.

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"Вильоти затримуються від 30 хвилин до 5 годин. З аеропорту "Київ", де не встигли вчасно розчистити злітну смугу, частину рейсів перенесли до "Борисполя", - йдеться у повідомленні.

Виїжджаючи до аеропорту, варто перевірити розклад відльотів та прильотів, бо ситуація змінюється щохвилини.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 грудня, синоптики оголосили в Україні штормове попередження. Зокрема, центр циклону переміститься на північ України - там очікуються також снігопади.