Сильний снігопад: у столичних аеропортах скасували частину рейсів (відео)
12:11, 19 грудня 2017Транспорт/Звя'зок
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Виїжджаючи до аеропорту, варто перевірити розклад відльотів та прильотів, бо ситуація змінюється щохвилини.
Столиця стала заручницею неочікуваного снігопаду / фото УНИАН
Через сильний снігопад у столичних аеропортах скасовано частину рейсів, повідомляє ТСН.ua.
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"Вильоти затримуються від 30 хвилин до 5 годин. З аеропорту "Київ", де не встигли вчасно розчистити злітну смугу, частину рейсів перенесли до "Борисполя", - йдеться у повідомленні.
Виїжджаючи до аеропорту, варто перевірити розклад відльотів та прильотів, бо ситуація змінюється щохвилини.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 грудня, синоптики оголосили в Україні штормове попередження. Зокрема, центр циклону переміститься на північ України - там очікуються також снігопади.
Через сильний снігопад у столичних аеропортах скасовали частину рейсів
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