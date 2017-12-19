На Житомирщині через негоду за добу рятувальники вилучили зі снігових заметів 73 транспортні засоби (фото)

За добу на Житомирщині через негоду рятувальники вилучили зі снігових заметів 73 транспортні засоби, в тому числі - два маршрутних автобуси.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, через з погіршенням погодних умов, пов’язаних з інтенсивними опадами, упродовж минулої доби рятувальники здійснили по Житомирщині 19 виїздів для проведення аварійно-рятувальних робіт та надання допомоги населенню.

Зокрема, на 217 кілометрів автодороги "Київ-Ковель" в Олевському районі бійці ДСНС 17-ї державної пожежно-рятувальної частини прибрали з проїжджої частини сухе дерево, що впало перед вантажівкою, пошкодило передню частину двох автівок і перекрило рухтранспорту. За півгодини цю аварійну ситуацію вдалося ліквідувати.

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Також за допомогою автомобілів підвищеної прохідності було вилучено зі снігових заметів 73 транспортні засоби, в тому числі 2 маршрутні автобуси у Радомишльському районі та у селі Закусили Народицького району.

Найважчими для рятувальників видалися спуски та підйоми на мостах у Житомирі - на Подольському мосту, а також на Бердичівському, Київському та Чуднівському напрямках.

Зокрема, особовий склад частини спеціальної техніки аварійно-рятувального загону спецпризначення Управління ДСНС Житомирщини та державних пожежно-рятувальних частин Житомира упродовж доби на цих ділянках відбуксирував 53 одиниці техніки – переважно вантажівок та тролейбусів, що не змогли виїхати під гору чи перекрили рух на мостах обласного центру.

Також внаслідок несприятливих погодних умов минулої доби від електропостачання було відключено 7 населених пунктів у Радомишльському районі, 1 – в Ємільчинському та 12– в Коростишівському районах. Відновлювальні роботи у цих районах тривають.

Складні погодні умови залишатимуться і сьогодні, 19 грудня. У зв’язку зі сніговими заметами рятувальники просять населення утриматися від виїзду на власних автівках.