Негода в Україні: дороги для фур закрили в шести областях, для виявлення заторів залучать авіацію

У зв'язку з сильним снігопадом в Україні введено обмеження руху великовантажного транспорту в Київській Житомирській, Черкаській, Полтавській і Вінницькій областях. Про це повідомила прес-служба "Укравтодор" на своїй сторінці в Facebook.

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Згідно з повідомленням, у Київській області з 6 ранку 18 грудня заборонено проїзд великовантажного транспорту через Київ, що викликало скупчення великої кількості автотранспорту на проїжджій частині під'їзних доріг до столиці.

В Житомирській області з 9:30 19 грудня обмежено рух великовантажного транспорту на автодорозі Київ - Чоп, у Черкаській області з 10:00 обмежено рух великовантажного транспорту на трасах Київ - Одеса (з 143-го до 274 кілометри) та Стрий – Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка (513-578 км).

Також, у Полтавській області з 10:30 обмежено рух великовантажного транспорту на автодорозі Київ - Харків - Довжанський на ділянці Пирятин - Лубни.

Крім того, у Вінницькій області у зв'язку з посиленням снігопаду, зниженням температури і сильним вітром з 8:00 обмежено рух багатовісних транспортних засобів на ділянці автодороги державного значення Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський з 233 до 244 кілометри (кордон з Житомирською областю до села Махнівка Козятинського району).

Крім того, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Державній службі з надзвичайних ситуацій задіяти авіацію для виявлення заторів на дорогах, які утворилися через сильні снігопади та пориви вітру, і зажадав від голів обласних держадміністрацій сьогодні, в 21:00, доповісти про вирішення проблем, що виникли через негоду. Про це Гройсман сказав в ході селекторної наради в Кабінеті міністрів.

"Я дав доручення ДСНС за нормальних погодних умовах задіяти авіацію для того, щоб чітко розуміти, де, в яких частинах України, є затори", - сказав Гройсман.

Також він підкреслив необхідність забезпечити якісну координацію державних служб і місцевої влади, які задіяні у нормалізації ситуації на місцях.

"Я не бачу жодних проблем, щоб вчасно прибирати сніг або відновлювати електропостачання. Голови обласних держадміністрацій областей, у яких є проблеми в 21:00 кожен, особисто по телефону, доповідаєте мені про те, що проблеми вирішені. Я думаю, що це цілком можливо зробити, єдине питання - ваше ставлення", - сказав прем'єр.

"Є затори, якщо люди стоять у заторах - їдьте до людей і будьте з ними, поки не разблокируете – це моя порада. Якщо потрібно, я і сам готовий приїхати, але найголовніше - організуйте роботу таким чином, щоб проблем у людей не було", - додав Гройсман.

"Є затори, якщо люди стоять у заторах - їдьте до людей і будьте з ними, поки не разблокируете – це моя порада. Якщо потрібно, я і сам готовий приїхати, але найголовніше - організуйте роботу таким чином, щоб проблем у людей не було", - додав Гройсман.

У свою чергу голова Держслужби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін повідомив, що за минулу добу на трасах України з заметів було звільнено близько 350 транспортних засобів, в яких перебували близько 600 осіб.

Проїзд автотранспорту, який був паралізований у деяких областях України через сильний снігопад, на даний момент забезпечено по всіх дорогах загального користування, повідомив віце-прем'єр-міністр України Володимир Кістіон в ході селекторної наради в Кабміні.

"На даний момент проїзд автотранспорту забезпечено по всіх дорогах загального користування. На покритті доріг Вінницької, Київської, Кіровоградської, Чернігівської областей спостерігається сніговий покрив завтовшки від 3 до 12 см. Для забезпечення проїзду зараз задіяно 949 одиниць спеціальної техніки", - сказав Кістіон, додавши, що за останні роки було значно збільшено фінансування на ремонт і утримання доріг, тому об'єктивних підстав для відсутності забезпечення надійної експлуатації автомобільних доріг немає.

При цьому він зазначив, що через значну кількість опадів і вітер залишається обмеженим рух великогабаритного транспорту на ділянках дрог в межах Вінницькій і Житомирській областях.