В Україні через сніговий колапс затримується доставка пошти

Публічне акціонерне товариство «Укрпошта», національний оператор поштового зв'язку в країні, повідомляє про проблеми з доставкою поштових відправлень у восьми областях і в столиці України через погіршення погодних умов, повідомила прес-служба «Укрпошти».

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«У зв'язку зі складними погодними умовами можливі затримки доставки пошти у Вінницькій, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Миколаївській, Одеській, Харківській, Хмельницькій, Херсонській областях та в Києві», - йдеться в повідомленні.

Також в "Укрпошті" повідомили, що за інформацією аеропорту «Бориспіль», міжнародні поштові відправлення відправляються з України до країн призначення із затримкою.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу, 18 грудня, в Києві випала третина місячної норми опадів у вигляді снігу, висота покриву досягала близько 30 см.

В "Укравтодорі" повідомили, що через сильні снігопади в Україні введені обмеження для руху великовагового транспорту в Київській Житомирській, Черкаській, Полтавській і Вінницькій областях.

Сьогодні віце-прем'єр-міністр України Володимир Кістіон заявив, що проїзд автотранспорту, який було паралізовано в деяких областях України через сильні снігопади, на даний момент забезпечено на всіх дорогах загального користування.