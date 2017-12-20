На трасі Київ-Одеса утворилася 7-кілометрова черга з вантажівок. Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«На ділянці автодороги Київ-Одеса між містами Біла Церква та Жашків Черкаської області продовжуються заходи щодо ліквідації заторів загальною довжиною 7,5 кілометри, що утворилися внаслідок обледеніння дорожнього полотна. Спостерігається повільний рух вантажного та легкового транспорту в обох напрямках», – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що на цій ділянці обмежений рух усього автотранспорту.

За даними відомства, автомобілі почергово буксирують 19 тягачів, усього із заметів звільнили 402 автомобілі. В цьому районі розгорнули 2 пункти обігріву людей.

Вчора, 19 грудня, розпочався поступовий запуск великогабаритного транспорту через Київ. За день до того через сильні снігопади влада столиці обмежила в’їзд вантажівок у місто.

Як повідомляв УНІАН, в Україні через сніговий колапс затримується доставка пошти.