"Уявіть, що в пробках ваші близькі": Гройсман закликав швидко реагувати на наслідки снігопадів

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав державні відомства і місцеві органи влади максимально швидко реагувати на наслідки снігопадів в Україні, які привели до заторів у населених пунктах, на дорогах державного та місцевого значення.

Про це голова уряду сказав на засіданні Кабінету міністрів у середу.

«Закликаю місцеві органи влади, Національну поліцію, ДСНС і всіх причетних - максимально швидко реагуйте на виклики, які зараз стоять ... Уявіть, що в заторах стоять ваші близькі», - сказав він.

За словами глави уряду, в ряді випадків владі вдалося «непогано» впоратися з наслідками снігопадів, але проблеми досі залишаються.

«У ряді випадків ми бачимо, що непогано впоралися з викликами. Але є випадки, коли виникають проблеми. Хочу закликати «Укравтодор», облавтодори, Національну поліцію, обласні адміністрації швидко реагувати на виклики, у вас все для цього є. Я буду вимогливим до влади на місцях, безвідповідальності терпіти не буду. Закликаю всіх ефективно виконувати свої зобов'язання. Всі повинні працювати над тим, щоб максимально швидко впоратися із заторами», - наголосив прем'єр.

Раніше Гройсман доручив Державній службі з надзвичайних ситуацій задіяти авіацію для виявлення заторів на дорогах, які утворилися через сильні снігопади та пориви вітру.

За даними ДСНС, станом на ранок 20 грудня проїзд дорогами державного та регіонального значення в Україні забезпечено за винятком окремих ділянок в Київській області.

«На ділянці автодороги Київ-Одеса між містами Біла Церква та Жашків Черкаської області тривають заходи з ліквідації заторів загальною протяжністю 7,5 кілометра, що утворилися в результаті обмерзання дорожнього полотна. Спостерігається повільний рух вантажного та легкового транспорту в обох напрямках», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що на цій ділянці обмежено рух всього автотранспорту.

За даними відомства, автомобілі по черзі буксирують 19 тягачів, всього з заметів визволили 402 автомобілі. У цьому районі розгорнули два пункти обігріву людей.

Як повідомляв УНІАН, через сильні снігопади та пориви вітру в 5 областях України було ускладнено рух автотранспорту, а також через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 147 населених пунктів у шести областях.

Вранці, 19 грудня, на в'їздах до Києва з боку Борисполя та Бучі (на Варшавці) утворилися кілометрові черги вантажівок - їх не пускали в столицю, щоб не створювалися на міських вулицях ще більші затори.