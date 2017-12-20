Величезний затор із фур під Києвом зняли з висоти пташиного польоту (відео)

Очільник Нацполіції Сергій Князєв під час польоту в Черкаську область зняв з висоти пташиного польоту гігантські затори, які утворилися на трасі Київ - Одеса через снігопади. Відео він опублікував в Twitter.

"На автодорозі Київ-Одеса автомобілі застрягли у снігових заметах. Лечу на Черкащину, де утворилися кілометрові затори, щоб на місці з'ясувати ситуацію та відновити рух транспорту", - написав Князєв.

Зазначимо, що д

ля ліквідації величезного затору, спричиненого негодою на межі Черкаської та Київської областей, направлено сили Міністерства внутрішніх справ.

Про це заявив глава МВС Арсен Аваков, повідомляє прес-служба відомства.

«На межі Черкаської та Київської області - кризова ситуація. Більше доби залишаються в сніговому полоні близько сотні великовантажних автомобілів», зазначив міністр.

За його словами, вирішувати ситуацію на місці будуть глава Нацполіціі Сергій Князєв і глава Держслужби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін.

«З доданими силами вони мають форсовано звільнити людей і транспорт зі снігового полону», - зазначив Аваков.

На автошляху Київ-Одеса автомобілі застрягли у снігових заметах. Лечу на Черкащину, де утворилися кількакілометрові затори, щоб на місці з'єднання з'ясувати ситуацію та відновити рух транспорту. pic.twitter.com/7Mdsi5QKFD — Сергій В.князєв (@knyazevsergii) December 20, 2017

Як повідомляв УНІАН, снігопади, заметілі на ожеледиця 18 грудня спричинили обледеніння дорожнього полотна на ділянці автодороги Київ-Одеса між містами Біла Церква та Жашків Черкаської області, утворилися багатокілометрові затори.

Станом на 20 грудня рятувальники проводять заходи з ліквідації затору загальною довжиною 7,5 км. Спостерігається повільний рух вантажного та легкового транспорту в обох напрямках. На цій ділянці обмежений рух усього автотранспорту.

За даними ДСНС, автомобілі почергово буксирують 19 тягачів, усього із заметів звільнили 402 автомобілі. В цьому районі розгорнули 2 пункти обігріву людей.