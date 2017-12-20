Окупанти хизуються завершенням чергового етапу будівництва Кримського мосту (фото, відео)

Окупанти завершили черговий етап будівництва Кримського моста - складання прогонових будов автодорожньої частини, повністю сформувавши мостове полотно від берега таманського до керченської.

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Нитка металоконструкцій загальною вагою понад 100 тисяч тонн протягнута над Керченською протокою між 288 опорами, передає інфоцентр "Кримський міст".

У майбутньому будівельному сезоні, сподіваються окупанти, дорожники "одягнуть" Кримський міст в асфальтобетон й до кінця 2018 року підготують до початку руху автомобілів.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко доручив подати в суд на Росію через будівництво Керченського мосту, яке завдає значної екологічної шкоди.

29 серпня окупанти підняли залізничну арку Кримського мосту на фарватерні опори – на висоту 35 метрів від рівня моря. Пізніше британське видання The Guardian повідомило, що Росія близька до завершення будівництва моста.