Гройсман доручив МВС розслідувати блокування тендерів "Укрзалізниці"

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив Міністерству внутрішніх справ провести розслідування блокування тендерів національного перевізника "Укрзалізниці". Про це прем'єр-міністр сказав у ході засідання уряду.

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"Арсеній Борисович (Аваков, міністр внутрішніх справ - УНІАН), у мене є доручення розслідувати питання блокування тендерів "Укрзалізниці". Я вважаю, що це не просто блокування тендерів, це злочин проти держави", - підкреслив Гройсман.

Прем'єр зазначив, що блокування тендерів компанії на той момент, коли економіка починає зростати, зростає експорт української продукції - відбувається не просто так.

"Я вважаю, що ті, хто блокує ці речі, роблять спеціальні диверсії економічного характеру. Просив би доручити кращим співробітникам, щоб вони це проаналізували", - додав Гройсман,

Як повідомляв УНІАН, за словами прем'єр-міністра, в Україні функціонує організована група підставних компаній, які заявляються на будь-які державні тендери, не володіючи відповідними виробничими потужностями та продукцією, а потім незалежно від результатів торгів подають скаргу в Антимонопольний комітет, який блокує тендер. За даними АМКУ, лідером щодо оскарження тендерів в листопаді традиційно стала "Укрзалізниця".