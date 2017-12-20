Пальне в Україні продовжує дорожчати: скільки коштує заправити авто

Роздрібні ціни в різних мережах АЗС України на бензин і дизельне пальне продовжують своє зростання: за період 19-20 грудня вони зросли на 10-50 коп. за літр. Про це УНІАН повідомив аналітик консалтингової компанії UPECO, що спеціалізується на ринках енергоносіїв, Олександр Сіренко.

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За інформацією UPECO, на станціях кіровоградського оператора Rur Group всі види бензинів і дизельне пальне подорожчали на 50 коп. за літр, до: А-92 – 27,39 грн за літр, А-95 – 28,09 грн за літр, ДТ – 25,59 грн за літр. У запорізькій мережі ZOG відбулося підвищення 10 коп. за літр, до: А-92 – 26,90 грн за літр, А-95 – 27,40 грн за літр, А-95 Преміум – 27,90 грн за літр, ДТ – 25,40 грн за літр і ДП Преміум – 27,79 грн за літр.

На АЗС «Укргазвидобування» в Харківській області бензини подорожчали на 30 коп за літр, до: А-92 – 26,20 грн за літр і А-95 – 26,80 грн за літр, а дизельне паливо – на 50 коп за літр, до 24,50 грн за літр.

В Одеській області, на АЗС Gas Point, бензини і ДП подорожчали на 20-30 коп. за літр, до: А-92 – 25,99 грн за літр, А-95 – 26,69 грн за літр, ДТ – 24,59 грн за літр. Також, в даному регіоні, на 20 коп. за літр ціни підвищили на станціях «Катрал Південь», до: А-92 – 26,29 грн за літр, А-95 – 27,27 грн за літр, ДТ – 25,27 грн за літр.

В полтавському регіоні подорожчання відбулося на АЗС «Автотранс» – на 15-20 коп. за літр, до: А-92 – 26,68 грн за літр, А-95 – 27,14 грн за літр, ДТ – 25,63 грн за літр.

Крім того, в мережі АЗС Sun Oil всі бензини і ДП подорожчали на 50 коп. за літр, а на станціях під брендом Mango і Ultra – на 20 коп. за літр.

Також подорожчання спостерігалося в мережі АЗС SOCAR - вартість бензину А-92 зросла на 50 коп. за літр до 29,49 грн за літр.

Як повідомляв УНІАН, ціни на бензин марки А-95 в понеділок, 18 грудня, у великих мережах АЗС під брендами ОККО і WOG перевищили 30 грн за літр.

За чотири місяці (з серпня по листопад включно) середні ціни на пальне в Україні зросли на 2,8-3,3 грн за літр.

В середині грудня 2017 року міністр енергетики і вугільної промисловості України Ігор Насалик повідомив, що Міненерговугілля спільно з Антимонопольним комітетом створили комісію, яка проаналізує можливу змову з підвищення цін компаній, що продають світлі нафтопродукти.

За словами міністра, на вартість автомобільного пального також вплинули ріст ціни на барель нафти і падіння курсу національної валюти.