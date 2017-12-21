Лоукостер Wizz Air почав літати до Арктики

Маршрутна мережа авіакомпанії Wizz Air поповнилася першим аеропортом, який знаходиться за Північним полярним колом. З 16 грудня перевізник почав літати з польського Гданська до норвезького Тромсе, передає ЦТС.

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Рейси будуть виконуватися двічі на тиждень - по вівторках і суботах. З 29 березня 2018 року додасться ще одна частота - по четвергах. Мінімальна вартість квитка становить 59 злотих (460 гривень).

"Ми впевнені, що наші польські клієнти зможуть насолодитися відвідуванням цього сучасного міста в Арктиці, де природа і культура йдуть пліч-о-пліч. Ми також вважаємо, що завдяки новому напрямку більше норвежців зможуть відвідати Померанію, що сприятиме розвитку туризму в цьому регіоні", - заявив менеджер з комунікацій Wizz Air Габор Вашархелі.

Wizz Air почав літати до Гданська в 2004 році. З тих пір авіакомпанія перевезла понад 14 мільйонів пасажирів. Зазначимо, що з України в Гданськ можна долетіти з Києва. Також до цього польського міста почнуть виконуватися рейси зі Львова - з 26 березня наступного року.