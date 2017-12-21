Директор Украероруху: "Ми підтримуємо безпеку польотів на високому рівні"

На сьогоднішній день підприємство "Украерорух" посідає одну з лідируючих позицій у рейтингу забезпечення безпеки польотів в Європейському регіоні. Про це в ексклюзивному інтерв'ю розповів директор "Украероруху" Дмитро Бабейчук.

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"Ми підтримуємо безпеку польотів на високому рівні", - зазначив Бабейчук, підкресливши при цьому, що на підприємстві створено унікальну Систему управління безпекою польотів (СУБП)

"За оцінками Європейської організації з безпеки аеронавігації та Міжнародної організації громадських підприємств аеронавігаційного обслуговування, система "Украероруху" зараз входить до п'ятірки кращих СУБП з 48 країн Європейського регіону", - заявив директор Украероруху.

Бабейчук також нагадав, що "Украерорух" має сертифікати відповідності вимогам безпеки.

"Це сертифікати ISO / IEC 17020: 2001 "Загальні критерії щодо діяльності органів різних типів, що здійснюють інспектування" та стандарту ISO / IEC 17025: 2005 "Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій", - нагадав Бабейчук.