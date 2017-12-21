Вадатурського запідозрили в лобізмі через законопроект про внутрішній водний транспорт

Річковики розкритикували законопроект №2475а-3 "Про внутрішній водний транспорт" авторства групи депутатів на чолі з сином генерального директорк ТОВ СП «Нібулон» Андрієм Вадатурським через можливий лобізм з його боку. Про це йдеться в статті на "Цензор.НЕТ", передає РБК-Україна.

Зокрема, зазначається, що пройшла нарада-семінар про розвиток внутрішнього водного транспорту України під егідою Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. На подію були запрошені провідні компанії та організації, що працюють в галузі внутрішнього водного транспорту: Одеська національна морська академія, Одеський національний морський університет, Федерація профспілок працівників річкового транспорту, Асоціація портів України, Асоціація судновласників України, Асоціація суднових постачальників, Укрсудпром, ДП "Чорноморндіпроект", ДП "Укрндімф" та інші.

"Але суть заходу – не ділова розмова про проблеми річкового транспорту. "Першою скрипкою" тут був народний депутат, за сумісництвом – син засновника і керівника аграрного гіганта "Нібулон" Андрій Вадатурський", - пише автор.

За даними в статті, в резолюції містився пункт про те, що парламенту рекомендується прийняти законопроект №2475а-3, співавтором якого виступив Андрій Вадатурський.

"Проектів цього документа існує два. Розгляд основного документа лобістам вдавалося гальмувати кілька років. У підсумку вони написали свій, альтернативний варіант. Але Комітет Верховної ради з питань транспорту рекомендує парламенту прийняти законопроект №2475а авторства групи депутатів на чолі з Борисом Козирем (БПП)", - пише автор.

Наголошується, що підтримують документ не тільки профільний Комітет Ради, але і міністерство інфраструктури, провідні гравці ринку річкових перевезень, європейські чиновники та експерти. Головною відмінністю документів автор вважає те, що законопроект № 2475а-3 (авторства групи депутатів на чолі з Вадатурським) "консервує привілейоване становище компанії "Нібулон" і не дозволить розвиватися галузі вантажних і пасажирських перевезень по українських річках".

Проект Вадатурського, на думку автора, в першу чергу не дозволяє заходити в українські річки суднам під іноземними прапорами. "Їх мотивація зрозуміла: будь-яке нове судно на українських річках – це прямий конкурент суднам флоту "Нібулону". Тобто, цей законопроект, по суті, протекціоністський по відношенню до "Нібулона" і забезпечить не зростання вантажоперевезень по українських річках, а доходи компанії, яка диктує на ринку транспортних послуг свої умови", - пише видання.

Відзначається, що компанія "Укррічфлот" підтримала законопроекті Козиря зокрема тому, що сплата річкового збору, прописана в ньому, забезпечить прозорість річкових перевезень. Це, в свою чергу, дасть величезний поштовх у боротьбі з "русловими чорнокопателями" піску і забезпечить формування якісної статистичної бази річкових перевезень в Україні, говориться в статті. Базовий законопроект, запропонований групою депутатів на чолі з Борисом Козирем, пропонує на 5 років дозволити роботу на українських річках суден під іноземними прапорами, вважає автор.

За даними в матеріалі, закордонні і українські експерти, які разом з фахівцями Мінінфраструктури допомагали готувати законопроект №2475а, підрахували, що його прийняття відразу ж зробить послуги річкового транспорту на 50% дешевшим порівняно з вартістю перевезень "Укрзалізницею". Україна сьогодні використовує потенціал річкового транспортного сполучення всього лише на 3% - недозволена розкіш, пише автор.

"З прийняттям законопроекту очікується зростання інвестицій понад 500 млн євро в найближчі 5 років і збільшення вантажопотоку до 32 млн тонн в рік. Такі компанії, як Каргілл, NCH, Ferrexpo, Гермес планують інвестувати в річкові перевезення за умови прийняття закону. Також Європейський Банк Реконструкції і Розвитку і Європейський Інвестиційний Банк планує фінансувати відновлення річкової інфраструктури 50 млн євро на першому етапі у разі прийняття законопроекту", - цитує видання радника міністра інфраструктури Олександру Клітіну.