Житомирська облрада затвердила програму ремонту доріг на 2018 рік із кошторисом 1,6 мільярдів гривень

Житомирська обласна рада затвердила програму ремонту доріг на 2018 рік з обсягом фінансування 1,6 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, документ під назвою «Програма розвитку дорожньої інфраструктури і фінансування робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг місцевого значення в Житомирській області на 2018 рік» депутати прийняли сьогодні, 21 грудня, на черговій сесії обласної ради.

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Зазначається, що на фінансування заходів програми спрямують кошти бюджетів різних рівнів.

Загальний прогнозний обсяг фінансових ресурсів, згідно тексту програми, необхідних для реалізації її заходів, складає 1 млрд 635 млн 85 тис. грн.

Своєю чергою голова Житомирської обласної ради Володимир Ширма нагадав, що з 1 січня 2018 року держава передає на обласний рівень дороги місцевого значення і на їх утримання та ремонт потрібні значні кошти.