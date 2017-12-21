4G-зв'язок в Україні: один із тендерів на ліцензії проведуть наприкінці лютого

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), прийняла рішення про проведення тендеру на отримання ліцензій для впровадження зв'язку нового покоління 4G в діапазоні 1800 МГц наприкінці лютого, підсумки тендеру підіб’ють на початку березня 2018 року.

Читайте такожУ Кабміні розповіли, скільки років в Україні впроваджуватимуть 4G-зв'язок

Відповідне рішення було прийнято на засіданні комісії сьогодні, 21 грудня.

«НКРЗІ на засіданні 21 грудня 2017 року прийняла рішення провести тендер на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології «Міжнародна рухомий (мобільний) зв'язок IMT» в смугах радіочастот 1710-1785 МГц, 1805-1880 МГц», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що датою початку тендеру, яка є датою визначення серед претендентів на участь у тендері вже безпосередньо учасників, встановлено 26 лютого 2018 року. Визначення переможців тендеру попередньо заплановано на початок березня 2018 року.

У комісії уточнили, що повідомлення про намір взяти участь у тендері та інші документи тендерної пропозиції прийматимуться з 26 грудня 2017 до 26 січня 2018 року включно.

Також на засіданні було прийнято рішення створити комісію з проведення тендеру і затвердити її склад, а також поінформувати уряд про умови тендеру.

Як повідомляв УНІАН, Нацкомісія з регулювання зв'язку визначить учасників тендеру на продаж 4G-ліцензій в діапазоні 2600 МГц 23 січня.

4 липня 2017 року Кабінет міністрів України на засіданні затвердив умови конкурсу з продажу частот в діапазонах 2600 МГц з початковою вартістю 2,3 млрд грн і 1800 МГц з початковою вартістю 4 млрд грн для впровадження зв'язку четвертого покоління 4G.