29 років тому найбільший транспортний літак у світі "Мрія" здійснив перший політ (фото)

Сьогодні, 21 грудня, 29 років з дня першого польоту найбільшого транспортного літака у світі Ан-225 «Мрія». Політ виконував екіпаж командира О. В. Галуненка.

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Державне підприємство «Антонов» опублікувало архівні знімки цієї події.

На літаку Ан-225 встановлено 462 авіаційних рекорди, з них - 240 світових і 222 національних рекорди України. «Мрія» здатна перевозити вантажі загальною масою до 250 т.

Ан-225 «Мрія» - найбільший і найпотужніший у світі транспортний літак, створений київським Конструкторським бюро ім. Антонова в кінці 80-х років ХХ століття. В даний час «Мрія» існує в єдиному екземплярі, знаходиться в льотному стані і експлуатується компанією Antonov Airlines.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня поточного року «Антонов» і китайська компанія Aerospace Industry Corporation of China підписали рамкову угоду про співпрацю, в тому числі за проектом добудови літака Ан-225, а також про можливості розгорнути серійне виробництво Ан-225 на території Китаю. Обсяг виробництва і терміни його запуску на даний момент обговорюються. Розробку проектної документації на добудову другого екземпляра Ан-225 «Мрія» планували завершити до кінця року.

Держпідприємство «Антонов» - єдиний в Україні виробник транспортних, пасажирських літаків і літаків спеціального призначення. У числі найбільш відомих розробок підприємства - літаки Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 і Ан-225.