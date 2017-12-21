В Україні ввели фотозйомку порушень правил паркування та дозволили евакуацію авто

Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів» (реєстраційний номер 5364).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 237 народних депутатів України.

Народний депутат України Антон Геращенко (фракція «Народний фронт») пояснив, що даним законом запроваджується фотозйомка (відеозапис) правопорушень, які стосуються порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів. Він наголосив, що інспекторам з паркування- посадовим особам органів місцевого самоврядування надається право притягувати до відповідальності порушників правил зупинки, стоянки, паркування автомобіля в межах відповідного населеного пункту та здійснювати тимчасове затримання автотранспорту шляхом евакуації для доставки на зберігання на спецмайданчик.

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Геращенко наголосив, що це відбуватиметься за умови, що розміщення транспортного засобу суттєво перешкоджає дорожньому руху або створює загрозу безпеці руху. Він повідомив, що законом передбачена привязка розмірів штрафних санкцій за порушення правил паркування до вартості одніє години паркування - в двадцятикратному розмірі. За його словами, у випадку, коли власник і водій транспортного засобу є різні особи, то штрафи отримуватиме належний користувач, відомості про якого внесено до реєстру.

В законі сказано, що якщо транспортний засіб зареєстровано за межами території України до адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, або за порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксовані в режимі фотозйомки (відеозапису), притягається особа, яка ввезла такий транспортний засіб на територію України.

В законі виписано, що при здійсненні фотозйомки обов‘язковою є наявність не менше двох зображень транспортного засобу, отриманих з різних або протилежних ракурсів, а в разі фіксації порушення, що полягає у неоплаті вартості послуг з користування майданчиком для платного паркування в межах населеного пункту, в якому не впроваджена автоматизована система контролю оплати паркування, обов‘язковою є наявність додаткового зображення (зображень), що фіксує відсутність документа про оплату послуг з користування майданчиком для платного паркування під лобовим склом транспортного засобу.

4) доповнити статтею 1272 такого змісту:

"Стаття 1272. Порушення порядку тимчасового затримання транспортних засобів та їх зберігання, порушення законодавства у сфері оплати послуг з паркування транспортних засобів

Порушення порядку тимчасового затримання транспортних засобів та їх зберігання, у тому числі здійснення такої діяльності без відповідного поліса обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб‘єкта господарювання, що надає такі послуги, за шкоду, яка може бути заподіяна транспортному засобу при здійсненні його транспортування та/або зберігання, -

тягне за собою накладення штрафу на керівника суб’єкта господарювання, фізичну особу – підприємця від сімдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до закону, прийняття інспектором з паркування грошових коштів у готівковій формі в рахунок оплати вартості послуг з паркування транспортних засобів та/або в рахунок оплати штрафів накладених на місці вчинення правопорушення тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Така ж повторна дія протягом року тягне за собою накладення штрафу від ста до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

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Паркування транспортних засобів на місцях, призначених для безоплатного паркування транспортних засобів, особами, які не мають відповідних пільг, або на місцях, не призначених для паркування відповідних транспортних засобів, -тягне за собою накладення штрафу в тридцятикратному розмірі від вартості однієї години послуги з користування тим майданчиком для платного паркування транспортних засобів, на якому знаходиться транспортний засіб у момент порушення.

Порушення посадовою особою суб’єкта господарювання, який утримує майданчики для паркування транспортних засобів, визначених правилами паркування транспортних засобів вимог щодо розміщення та функціонування майданчиків для паркування транспортних засобів тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.