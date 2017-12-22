Аеропорт "Бориспіль" тимчасово закрили: літак зійшов зі смуги

Продоження історії читайте тут: Після інциденту з білоруським літаком аеропорт "Бориспіль" працює в штатному режимі

Літак білоруської авіакомпанії "Белавіа" зійшов зі смуги.

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Аеропорт "Бориспіль" тимчасово закритий, повідомляє ТСН.ua з посиланням на очевидців.

Адміністрація аеропорту відмовилася прокоментувати цю інформацію журналістам.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня столичний аеропорт "Київ", що у Жулянах, переносив частину рейсів до Борисполя через складні погодні умови.