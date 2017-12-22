В Одеський порт зайшов перший контейнеровоз-п'ятитисячник (фото)

В Одеський морський торговий порт зайшло перше судно-п'ятитисячник.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі порту, 21 грудня дочірнє підприємство «Контейнерний термінал Одеса» (ДП «ХТО») німецької компанії HHLA International GmbH, яке працює в порту, прийняло перший п'ятитисячник судноплавної лінії ZIM Integrated Shipping Services – ZIM HAIFA (місткість 5047 TEU, довжина 294,1 м).

Наголошується, що це найбільше судно лінії в Чорноморському регіоні. Судно пришвартувалося біля причалу 2-к нового терміналу.

Також наголошується, що 13 грудня Кабмін погодив документацію для подальшого будівництва хвилелому, що є частиною проекту «Карантинний мол», який порт реалізує спільно з ДП «ХТО».

Як пояснив перший заступник начальника адміністрації порту Олександр Зубик, вищеназваний новий термінал, на якому обробляється контейнеровоз-п'ятитисячник, – штучно створена територія, яка поки не захищена від впливу хвиль.

«Тому так важливо, що Кабмін затвердив новий проект добудови хвилелому. Укладено договір з підрядником, і в середині січня наступного року сюди прибуде спеціалізована техніка, а самі роботи на хвилерізі почнуться навесні», - зазначив Зубик.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році Одеський морпорт скоротив перевалку вантажів на 1,4% – до 25,23 млн тонн.

Одеський морський торговельний порт – один із найбільших портів Чорноморсько-Азовського басейну, розташований в північно-західній частині Чорного моря на перехресті історично сформованих торгових шляхів Сходу і Заходу. Порт приймає великі круїзні пасажирські судна завдовжки до 300 м, осіданням до 11,5 м. Технічні можливості порту дозволяють обробляти більше 18 млн тонн сухих і 25 млн тонн наливних вантажів у рік.