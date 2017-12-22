Після інциденту з білоруським літаком аеропорт "Бориспіль" працює в штатному режимі

Найбільший в Україні міжнародний аеропорт «Бориспіль», який, за словами очевидців, був закритий у зв'язку з тим, що літак авіакомпанії «Бєлавіа» викотився за межі злітно-посадкової смуги, зараз працює в штатному режимі.

Читайте такожАеропорт "Бориспіль" тимчасово закрили: літак зійшов зі смуги

Про це УНІАН повідомила прес-служба аеропорту.

«Аеропорт не закритий. Працюємо в штатному режимі», - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Бориспіль» є державним підприємством, яке забезпечує 55% авіаперевезень в Україні. Аеропорт є базовим для найбільшого національного перевізника - авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України».