Після інциденту з білоруським літаком аеропорт "Бориспіль" працює в штатному режимі

12:14, 22 грудня 2017
Транспорт/Звя'зок
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У прес-службі "Борисполя" зазначили, що аеропорт не закритий.

Зі смуги, за словами очевидців, зійшов літак білоруської компанії / фото ТСН

Найбільший в Україні міжнародний аеропорт «Бориспіль», який, за словами очевидців, був закритий у зв'язку з тим, що літак авіакомпанії «Бєлавіа» викотився за межі злітно-посадкової смуги, зараз працює в штатному режимі.

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Про це УНІАН повідомила прес-служба аеропорту.

«Аеропорт не закритий. Працюємо в штатному режимі», - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Бориспіль» є державним підприємством, яке забезпечує 55% авіаперевезень в Україні. Аеропорт є базовим для найбільшого національного перевізника - авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України».

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Теги: #аеропорт Бориспіль#літак зійшов зі смуги#інцидент з білоруським літаком