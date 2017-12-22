Після інциденту з білоруським літаком аеропорт "Бориспіль" працює в штатному режимі
12:14, 22 грудня 2017Транспорт/Звя'зок
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У прес-службі "Борисполя" зазначили, що аеропорт не закритий.
Зі смуги, за словами очевидців, зійшов літак білоруської компанії / фото ТСН
Найбільший в Україні міжнародний аеропорт «Бориспіль», який, за словами очевидців, був закритий у зв'язку з тим, що літак авіакомпанії «Бєлавіа» викотився за межі злітно-посадкової смуги, зараз працює в штатному режимі.
Самолет белорусской компании остановил работу аэропорта "Борисполь" на 40 минут
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Про це УНІАН повідомила прес-служба аеропорту.
«Аеропорт не закритий. Працюємо в штатному режимі», - йдеться в повідомленні.
Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Бориспіль» є державним підприємством, яке забезпечує 55% авіаперевезень в Україні. Аеропорт є базовим для найбільшого національного перевізника - авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України».
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