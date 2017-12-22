Зростання цін на бензин: Антимонопольний комітет підозрює ОККО і WOG у змові

Антимонопольний комітет України (АМКУ) почав розслідування можливих узгоджених антиконкурентних дій мереж заправних станцій під брендами ОККО і WOG на ринку палива. Про це повідомляє прес-служба комітету.

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«21 грудня комітетом було розпочато розгляд справи за ознаками порушення законодавства ТОВ «ОККО Рітейл» і ТОВ «ВОГ Рітейл» про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій шляхом вчинення подібних дій на ринках роздрібної торгівлі високооктанових бензинів і дизельного пального», - йдеться в повідомленні.

За інформацією АМКУ, комітет виявив факти одночасного й односпрямованого встановлення цін на паливо в цих мережах АЗС.

«Протягом 2017 року комітетом було зафіксовано понад 10 таких випадків, що може бути зумовлене не лише об'єктивними чинниками, а й як наслідок антиконкурентних узгоджених дій», - додали в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, за чотири місяці (з серпня по листопад включно) середні ціни на паливо зросли на 2,8-3,3 грн за літр. На сьогодні вартість бензину А-95 вже перевищила 30 грн за літр.

У середині грудня 2017 року міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик повідомив, що Міненерговугілля спільно з Антимонопольним комітетом створили комісію, яка проаналізує можливу змову з підищення цін компаній, які продають світлі нафтопродукти. За словами міністра, на вартість автомобільного палива також вплинули зростання ціни на барель нафти і падіння курсу національної валюти.