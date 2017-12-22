У Кримського мосту знову проблеми: окупанти помилилися з вибором ґрунту, це влетить їм у копієчку

Будівництво залізничних підходів до Кримського мосту окупантів зіткнулося з проблемою, проект доведеться коригувати. Одна з причин — проблеми з ґрунтами.

Це, за попередніми оцінками, потребує виділення ще 2,9 млрд руб. з бюджету, передає "КоммерсантЪ", посилаючись на власні джерела.

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Зазначається, що в ході реалізації проекту будівництва залізничних підходів до Керченського мосту з боку Криму виникли проблеми з ґрунтом, що використовується для будівництва земляного полотна.

Було прийнято рішення не намагатися зміцнити ґрунт, а замінити його на новий.

"2,9 млрд руб. пов'язані не тільки з помилкою в проекті щодо ґрунтів, додаткові кошти потрібні у зв'язку зі змінами проекту з електрифікації, СЦБ, транспортної безпеки тощо", - заявив гендиректор компанії-підрядника "Ленпромтранспроект" Ростислав Шкурко.

Генпідрядник "Стройгазмонтаж" заявив, що ця зміна не вплине на терміни введення мосту в експлуатацію.

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня окупанти завершили черговий етап будівництва Кримського мосту.