Авіакомпанія Bulgaria Air запускає рейси з Софії до Одеси

Болгарська авіакомпанії Bulgaria Air сьогодні відкриває регулярні рейси з Софії до Одеси. Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Читайте такожВ Україні створили національний лоукост SkyUp: звідки та куди літатиме

Зазначається, що з 22 грудня Bulgaria Air починає регулярні польоти між Софією (Болгарія) і Одесою (Україна).

Польоти заплановані двічі на тиждень – у п'ятницю і неділю.

Час польоту – 1 година 20 хвилин. Виліт з Софії у 19:05, прибуття до Одеси о 20:30. Виліт з Одеси о 21.20, приліт до Софії о 22:40.

На маршруті будуть працювати лайнери бразильського виробництва Embraer E190.

Ініціатива відкриття нової повітряної лінії належить віце-прем'єру Болгарії Валерію Сімеонову, який має намір взяти участь у першому польоті на чолі урядової делегації.

Мета відкриття нової лінії – забезпечити представникам болгарської діаспори можливістю швидкого подорожі на історичну батьківщину. Крім того, в керівництві авіапідприємства сподіваються на затребуваність напрямки в українців, які зможуть швидко дістатися до всесвітньо відомих чорноморських курортів Болгарії.

У міжнародному аеропорту "Одеса" УНІАН підтвердили, що рейс з Софії очікується сьогодні ввечері.

Довідка УНІАН. Bulgaria Air – флагман цивільної авіації Болгарії, орієнтований на виконання рейсів на короткі та середні дистанції в країни Європи, РФ і держави Близького Сходу.

Флот авіапідприємства налічує 10 літаків (п'ять "Эйрбасов", чотири "Эмбраера" і один "Авро" в компонуванні "бізнес-джет"). Місткість зазначених машин – від 26 до 140 крісел. Маршрутна мережа включає в себе 26 міст, розташованих в РФ (Москва), Нідерландах, Греції, Лівані, Іспанії, Україні, Бельгії, ФРН, Португалії, Італії, Австрії, Ізраїлі, Чехії, Великобританії, Швейцарії, Вірменії, Франції та на Кіпрі.

Міжнародний аеропорт "Одеса" належить до групи найбільших аеропортів України і пов'язаний повітряними лініями з багатьма містами України, СНД, а також країнами Західної Європи, Азії, Африки.