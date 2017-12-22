McLaren побудувала тестовий прототип свого першого електрокара (відео)

У McLaren приступили до випробувань свого першого спортивного електромобіля.

Запас ходу новинки повинен скласти більше 500 миль, повідомляє "Новое время" із посиланням британське видання Autocar.

"На даний момент у нас вже є тестовий прототип першого електрокара. Однак до серійного виробництва екологічно чистого автомобіля ще далеко", - розповів Autocar технічний директор McLaren Ден Паррі-Вільямс.

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Найголовнішою проблемою для реалізації цього проекту, за словами Паррі-Вільямса, є технологія, за якою виготовляються батареї, адже є істотна різниця між тим, коли долаєш 500 миль по шосе і 500 миль по гоночній трасі.

Паррі-Вільямс зазначив також, що батареї для автомобілів зараз розвиваються з прицілом на збільшення запасу ходу, а не на нарощування потужності силових установок, і McLaren зазнає труднощів в цьому питанні.

Майбутній електрокар стане частиною топової лінійки британської марки - Ultimate Series. З чуток, він буде випущений обмеженим тиражем всього в п'ять екземплярів.