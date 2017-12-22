Нацкомісія оприлюднила умови тендеру з продажу 4G-ліцензій

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), опублікувала умови проведення тендеру на отримання ліцензій для впровадження зв'язку нового покоління 4G в діапазоні 1800 МГц. Відповідний документ опублікований на сайті комісії сьогодні, 22 листопада.

Читайте такожПерший тендер на продаж 4G-ліцензій відбудеться в січні 2018 року

Згідно з документом, тендер проводиться послідовно по шести лотів у всіх регіонах України в наступному порядку: лот № 1 - 1710-1725/1805-1820 МГц; лот № 2 -1725-1750/1820-1845 МГц; лот № 3 - 1750-1770/1845-1865 МГц; лот № 4 - 1770-1775/1865-1870 МГц; лот № 5 - 1780-1785/1875-1880 МГц; лот № 6 - 775-1780/1870-1875 МГц.

Повідомляється, що мінімальний розмір плати за кожний лот (без урахування вартості конверсії радіочастотного ресурсу України) складе: лот № 1 – 795 млн грн; лот № 2 – 1,325 млрд грн; лот № 3 – 1,06 млрд грн; лот № 4 – 265 млн грн; лот № 5 – 265 млн грн; лот № 6 – 265 млн грн.

Вартість конверсії становить 940,259 млн грн.

Строк дії ліцензії – 15 років.

Згідно з умовами, переможці тендеру по кожному з лотів зобов'язані забезпечити можливість отримання послуг з базовим стандартом LTE (4G) з дати початку дії ліцензії протягом 12 місяців не менше 90% населення кожного обласного центру України, а протягом 42 місяців не менше 90% населення кожного населеного пункту з населенням понад 10 тис. осіб. Винятком є населені пункти, розташовані в зоні проведення АТО і в Криму.

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня Нацкомісія з регулювання зв'язку оголосила про проведення тендера на отримання ліцензій для впровадження 4G-зв'язку в діапазоні 1800 МГц.

Датою початку тендера, яка є датою визначення серед претендентів на участь у тендері вже безпосередньо учасників, встановлено 26 лютого 2018 року. Визначення переможців тендеру попередньо заплановано на початок березня 2018 року.

У комісії уточнили, що повідомлення про намір взяти участь у тендері та інші документи тендерної пропозиції будуть прийматися з 26 грудня 2017 по 26 січня 2018 року включно.

4 липня 2017 року Кабінет міністрів України на засіданні затвердив умови конкурсу з продажу частот в діапазонах 2600 МГц з початковою вартістю 2,3 млрд грн і 1800 МГц з початковою вартістю 4 млрд грн для впровадження зв'язку четвертого покоління 4G.