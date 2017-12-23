Гройсман пояснив, як будуть розмитнюватись авто на єврономерах

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що автомобілі, які в'їжджають до нашої країни з Литви й інших європейських країн, мають розмитнюватись на загальних підставах.

Про це прем'єр-міністр заявив на прес-конференції в Києві, присвяченій підсумкам 2017 року.

«Я вважаю, що закон має бути один для всіх і не повинно бути когось обраного, на якихось номерах. Має бути загальна система розмитнення в країні, якщо ставки якісь непомірні - давайте про це говорити», - сказав Гройсман.

Він зазначив, що зараз ведеться робота в профільному комітеті парламенту над вирішенням цього питання.

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«Ввозити автомобілі, які ніде ніким не реєстровані і на яких дуже часто відбуваються злочини і, щодо яких неможливо нічого з'ясувати, - це ненормально... Ніхто не хоче нічого поганого сказати стосовно автомобілістів, але потрібно розуміти, що нам треба знаходити правильне рішення, яке робитиме всіх рівними перед законом», - сказав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, на території України станом на 1 листопада перебуває понад 383,3 тис. транспортних засобів з іноземною реєстрацією, з яких майже 236,6 тис. автомобілів - з порушенням терміну.

На початку вересня власники автомобілів з іноземною реєстрацією з усіх міст України проводили акції протесту, перекриваючи вулиці в центрі Києва, вимагаючи від уряду знизити ціну розмитнення автомобіля і не чинити тиску на власників транспортних засобів з єврономерами.

Згодом в ДФС повідомили про початок розслідування митними органами Литви за запитом українських колег щодо законності ввезення та використання на території нашої країни транспортних засобів з литовською реєстрацією.