Кримчан з 1 січня штрафуватимуть за авто з українськими номерами

З 1 січня 2018 року жителів анексованого Криму, які не поміняли на своїх автомобілях українські номери на російські, будуть штрафувати. Про це заявив розповів "начальник кримського управління" ДАІ Анатолій Борисенко, передає "РИА Крим".

Мова йде про машини з українськими номерами, які експлуатуються за дорученням, які куплено в кредит або лізинг.

"До 1 січня 2018 року — кінцевий термін для можливості переоформити транспортний засіб на законних підставах. У людей, які мають такі транспортні засоби з проблемними питаннями, мало часу для вирішення цього питання", — зазначив Борисенко. При цьому він зазначив, що поки немає інформації, чи планується продовжити строк.

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