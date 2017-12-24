Окупанти завершили черговий етап будівництва Кримського мосту: з'явилися свіжі фото

В окупованому Криму робітники почали з'єднувати прольоти естакади Кримського мосту. Також тривають роботи з розширення дороги в районі Верхнього "Сонячного", повідомляє Керч.ФМ.

"З'явилася і нова заасфальтована ділянка майбутніх автопідходов, яка зараз виходить на шосе Героїв Сталінграду", - повідомляється на сайті.

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Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко доручив подати до суду на Росію через будівництво Керченського мосту, яке завдає значної екологічної шкоди. 29 серпня окупанти підняли залізничну арку Кримського мосту на фарватерні опори – на висоту 35 метрів від рівня моря.

Пізніше британське видання The Guardian повідомило, що Росія близька до завершення будівництва моста, оскільки закінчила його у вирішальну фазу.