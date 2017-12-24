Українські літаки Ан-124 перевозитимуть європейські супутники

Завод "Антонов" підписав контракт з французькою компанією "Боллоре" на перевезення супутників.

Про це 24 грудня написав президент Петро Порошенко на сторінці в Twitter.

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Порошенко зазначив, що 35 років тому в небо вперше піднявся Ан-124 "Руслан". Модель досі одна з найбільш затребуваних у класі важких транспортних літаків.

"Підтвердженням цього є контракт заводу "Антонов" та французької компанії "Боллоре". АН-124 перевозитимуть європейські супутники та обладнання для них", - йдеться в повідомленні.

35 років тому в небо вперше піднявся Ан-124 «Руслан». Модель досі одна з найбільш затребуваних у класі важких транспортних літаків.



Підтвердженням цього є контракт заводу Антонов та французької компанії «Боллоре». АН-124 перевозитимуть європейські супутники та обладнання для них pic.twitter.com/bLbMtV5jQ8 — Петро Порошенко (@poroshenko) December 24, 2017

Нагадаємо, 21 грудня виповнилося 29 років з дня першого польоту найбільшого транспортного літака у світі Ан-225 «Мрія». Політ виконував екіпаж командира О. В. Галуненка.

Держпідприємство «Антонов» - єдиний в Україні виробник транспортних, пасажирських літаків і літаків спеціального призначення. У числі найбільш відомих розробок підприємства - літаки Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 і Ан-225.