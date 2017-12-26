Кабмін призначив гендиректора Концерну РРТ
Керувати підприємством до призначення нового гендиректора було доручено першому заступнику гендиректора Олександра Богданова.
Кабінет міністрів України призначив Петра Семерея генеральним директором Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (Концерн РРТ). Відповідне розпорядження №947-р від 20 грудня 2017 року опубліковано на Урядовому порталі.
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Як повідомлялося, 11 жовтня 2016 року Кабінет міністрів прийняв рішення, які передбачають зміни в керівництві Концерну РРТ. Згідно з розпорядженням уряду №734-р, глава Концерну РРТ Володимир Іщук звільнився за власним бажанням у зв'язку з виходом на пенсію. Цю посаду він обіймав з липня 2015 року.
Згідно з розпорядженням №735-р, керувати підприємством до призначення в установленому порядку генерального директора було доручено першому заступнику гендиректора Олександра Богданова.
Петро Семерей з 1993 року був директором Волинського обласного радіотелевізійного передавального центру Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення. З вересня 2003 року – перший віце-президент Концерну РРТ. 19 квітня 2005 року указом президента України Семерей був призначений членом Національної комісії з питань регулювання зв'язку України, у складі якої пропрацював п'ять років. З 2010 року - директор компанії "Телемережі України", яка займається будівництвом телерадиовышек в межах держави, де немає українського телебачення і радіомовлення, для реалізації власних проектів. Зокрема, у 2017 році почала роботу Чонгарська телерадіовежа, яка транслює українські і кримськотатарські радіостанції в межах південних районів Херсонської області та Криму.
Довідка УНІАН. Концерн РРТ – державний оператор телерадіомовлення, радіорелейного та супутникового зв'язку, який здійснює трансляцію державних теле - і радіоканалів по всій території України, а також супутникове мовлення в європейських країнах.