Кабмін призначив гендиректора Концерну РРТ

Кабінет міністрів України призначив Петра Семерея генеральним директором Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (Концерн РРТ). Відповідне розпорядження №947-р від 20 грудня 2017 року опубліковано на Урядовому порталі.

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Як повідомлялося, 11 жовтня 2016 року Кабінет міністрів прийняв рішення, які передбачають зміни в керівництві Концерну РРТ. Згідно з розпорядженням уряду №734-р, глава Концерну РРТ Володимир Іщук звільнився за власним бажанням у зв'язку з виходом на пенсію. Цю посаду він обіймав з липня 2015 року.

Згідно з розпорядженням №735-р, керувати підприємством до призначення в установленому порядку генерального директора було доручено першому заступнику гендиректора Олександра Богданова.

Петро Семерей з 1993 року був директором Волинського обласного радіотелевізійного передавального центру Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення. З вересня 2003 року – перший віце-президент Концерну РРТ. 19 квітня 2005 року указом президента України Семерей був призначений членом Національної комісії з питань регулювання зв'язку України, у складі якої пропрацював п'ять років. З 2010 року - директор компанії "Телемережі України", яка займається будівництвом телерадиовышек в межах держави, де немає українського телебачення і радіомовлення, для реалізації власних проектів. Зокрема, у 2017 році почала роботу Чонгарська телерадіовежа, яка транслює українські і кримськотатарські радіостанції в межах південних районів Херсонської області та Криму.

Довідка УНІАН. Концерн РРТ – державний оператор телерадіомовлення, радіорелейного та супутникового зв'язку, який здійснює трансляцію державних теле - і радіоканалів по всій території України, а також супутникове мовлення в європейських країнах.