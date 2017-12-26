Ціни на АЗС продовжують зростати: бензин пробив позначку в 31 гривню

З 22 по 26 грудня роздрібні ціни на бензини і дизельне пальне продовжили зростання. Про це повідомляє enkorr з посиланням на «Консалтингову групу А-95».

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Зокрема, на станціях мережі Shell всі види пального подорожчали на 8-13 коп./л: А-92 – до 28,57 грн/л, А-95 – до 29,57 грн/л, А-95+ – до 31,86 грн/л, ДП – 27,32 грн/л. На 20-30 коп./л подорожчали бензини і ДП в мережі KLO.

Мережі Marshal, «Фактор», «Катрал» і Luxwen підвищили ціни на 0,5-0,50 грн/л.

В «А-95» відзначили, що 26 грудня середня вартість бензинів марки А-92 і А-95 зросла на 1 коп./л – до 27,48 грн/л і 28,22 грн/л, відповідно. Бензин А-95+ і ДП також подорожчали на 1 коп./л – до 29,37 грн/л і 26,00 грн/л.

Нагадаємо, дизельне пальне і бензини почали дорожчати з 7 вересня. Всього з 7 вересня по 26 грудня середня вартість бензину марки А-92 зросла на 3,57 грн/л, А-95 – на 3,58 грн/л, А-95+ – на 3,57 грн/л, а ДП додало 5 грн/л.

На заправках верхнього і нижнього цінового сегмента за цей період паливо подорожчало в середньому на 4,5-5 грн/л.

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня Антимонопольний комітет України розпочав розслідування на ринку палива, запідозривши мережі АЗС ОККО і WOG у можливих антиконкурентних узгоджених діях.