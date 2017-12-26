Державна компанія «Укрзалізниця» отримала право встановлювати тарифи на користування вантажними вагонами власного парку, завдяки скасуванню наказу №209.

Читайте такожГройсман доручив МВС розслідувати блокування тендерів "Укрзалізниці"

Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян на своїй сторінці в Facebook.

"Міністерством юстиції 20 грудня заюстовано скасування наказу №209, яким у 2012 році були введені неринкові дискримінаційно занижені ціни на інвентарний парк УЗ. Це давало можливість для серйозних зловживань протягом багатьох років. З 22 грудня «Укрзалізниця» має право самостійно встановлювати ціну на вагонну складову під час використання вагонів власного парку", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, рішення про підвищення в Україні тарифів на залізничні вантажні перевезення на 15% набуло чинності з 31 жовтня 2017 року.

Державна регуляторна служба, яка здійснює контроль у сфері господарської діяльності, схвалила підвищення тарифів на вантажні перевезення для Публічного акціонерного товариства "Укрзалізниця" на 15%.