Відсьогодні українці зобов'язані їздити населеними пунктами не швидше 50 км/год

Кабінет міністрів України зменшує з 1 січня 2018 року максимально дозволену швидкість руху транспортних засобів в населених пунктах до 50 км/год з 60 км/год.

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Про це йдеться в постанові Кабміну №883 від 10 листопада 2017 року, опублікованій у газеті «Урядовий кур'єр», яка набирає чинності з 1 січня 2018 року.

«Уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху. Постановою зменшено максимально дозволену швидкість руху транспортних засобів у населених пунктах з 60 до 50 км/год. Це в свою чергу буде сприяти значному підвищенню рівня безпеки дорожнього руху та збереженню життя людей», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що на сьогоднішній день в більшості країн ЄС дозволена швидкість руху транспортних засобів у населених пунктах становить не більше 50 км/год, а в окремих пунктах - 30 км/год

«Прийняття акта дозволить наблизити національне законодавство до законодавства Європейського Союзу», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада Кабінет міністрів України на своєму засіданні ініціював ряд змін до законодавства та нормативно-правових актів для збільшення безпеки на дорогах.